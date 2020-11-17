وأنعش منتخب "صقور الجديان" حظوظه في التأهل لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون، بفضل رأسية نجمه محمد عبد الرحمن.

ونجح عبدالرحمن الملقب بـ(الغربال) في خطف هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليهدي بلاده، 3 نقاط ثمينة، ليجدد آمال السودان في التأهل للعرس الأفريقي.

وبهذه النتيجة رفع منتخب "صقور الجديان" رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث خلف منتخبي غانا وجنوب أفريقيا متصدري المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

وبهذا النتيجة، رد منتخب السودان اعتباره أمام منتخب "النجوم السوداء"، الذي فاز ذهابا 2-صفر الخميس.