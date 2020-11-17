العرس الأفريقي الأكبر كان من المقرر إقامته في يناير المقبل، لكن جائحة كورونا أجبرت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تأجيل البطولة، فمتى موعدها؟

موعد البطولة

في يونيو الماضي، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل بطولة أمم أفريقيا عاما كاملا، لتقام في يناير 2022، في نفس عام بطولة كأس العالم، التي ستقام لاحقا في نوفمبر.

وستستضيف الكاميرون العرس الأفريقي الأكبر في 6 مدن، أبرزها ياواندي ودوالا، وسيستضيف استاد بول بيا الذي يتسع لـ60 ألف متفرج في ياوندي، المباراة الافتتاحية والنهائية.

نظام التصفيات وعدد المتأهلين

ومثل البطولة السابقة التي نظمتها مصر في 2019، ستضم البطولة 24 منتخبا، موزعين على 6 مجموعات.

وبالنسبة للتصفيات، التي تضم 12 مجموعة، سيتأهل صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني، من كل مجموعة في التصفيات، للبطولة الأفريقية.

وتأهل منتخبا الجزائر والسنغال للبطولة حتى الآن، بالإضافة للكاميرون المستضيفة.

وتحتاج تونس للتعادل مع تنزانيا في مباراتها المقبلة للتأهل، بينما يقترب منتخبا المغرب ومصر من التأهل الذي سيحسم في الجولات المقبلة.