وعقب اللقاء، قال مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي: "لا أذكر ما قلته لراموس قبل تسديد ركلة الجزاء الثانية، أرقام راموس على رأس قمة اللاعبين المختارين لتسديد ركلات الجزاء، إذا كنا قد حصلنا على مزيد من ركلات الجزاء، 3 أو 4، كان هو من سيسددها أيضًا، راموس سجل 25 ركلة جزاء متتالية، ودائمًا ما تحدث هذه الأمور في كرة القدم".

وأما بالنسبة إلى مركز حراسة مرمى منتخب إسبانيا، فقال لويس إنريكي: "سأكرر نفس الكلام: لديّ 3 حراس مرمى كبار".

وفيما يتعلق بمباراة سويسرا وما قدمه منتخب إسبانيا، أوضح إنريكي "أعجبني الفريق في بداية المباراة، لقد كرر ما كنا نبحث عنه، وهو الضغط والسيطرة على الخصم في كافة أنحاء الملعب، نحن نحترم الخصم، ولكن نتيجة اليوم غير عادلة، كنا أفضل من الخصم في كل شيء، باستثناء هدف التعادل".

وتابع: "سأصل إلى نهاية العالم مع فريقي، هذه هي كرة القدم، إنها رياضة رائعة، ولكنها في أحيان كثيرة لا تكون عادلة، كانت مباراة شيقة للجمهور، أعتقد أننا سيطرنا على مجريات الشوط الأول بأكمله، تلقينا هدفًا بقليل من الحظ، الجيد في الأمر هو أن مستقبلنا بأيدينا، ونتيجة اليوم ليست سيئة للجولة الأخيرة".

وانفرد راموس، بالرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات الدولية على الصعيد الأوروبي، بمشاركته في مواجهة سويسرا في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وكان مدافع ريال مدريد عادل الرقم الأوروبي المسجل باسم الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون (176 مباراة دولية)، بعد مشاركته، الأربعاء، احتياطياً في مباراة ودية لمنتخبه الوطني ضد هولندا (1-1).

وبات راموس (34 عاماً) على بعد 8 مباريات من معادلة الرقم القياسي العالمي المسجّل باسم "العميد" المصري المعتزل أحمد حسن صاحب 184 مباراة دولية.