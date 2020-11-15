وسجل الهدف محمود حمدي "الونش"، ليفوز المنتخب للمرة الأولى رسميا منذ الفوز على أوغندا في 30 يونيو 2019 في الدور الأول من كأس أمم أفريقيا، حيث كان الهدف كافيا ليحصد حسام البدري فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعادلين أمام كينيا وجزر القمر.

كما أن الفوز وضع منتخب مصر في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، نفس رصيد جزر القمر صاحبة المركز الثاني، والتي تواجه كينيا، الأحد.

يذكر أن منتخب مصر سيسافر إلى لومي لمواجهة توغو في الجولة الرابعة، الثلاثاء المقبل.

حالة محمد صلاح

من جانب آخر، أعلن طبيب المنتخب المصري لكرة القدم أن مهاجم ليفربول محمد صلاح ظهرت عليه أعراض طفيفة بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا ومن المقرر أن يقضي الأسبوع المقبل في الأقل في عزل ذاتي في مصر.

وجاءت نتيجة فحص صلاح للكشف عن الفيروس إيجابية مرتين، الجمعة، عشية مباراة منتخب مصر ضد منتخب توغو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر الآن أن يغيب صلاح عن مباراة ليفربول الأولى بعد التوقف الدولي أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد المقبل.

وأوضح أبو العلا، الذي تحدث الجمعة والسبت مع طبيب فريق ليفربول، أن صلاح مضطر للخضوع للعزل لمدة 7 أيام بموجب الإرشادات الصحية المصرية.