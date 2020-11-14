وفي مقابلة مع أسوشيتد برس، قال د. محمد أبو العلا إن حضور صلاح لحفل زفاف شقيقه ربما يكون قد ساهم في إصابته بكوفيد - 19، لكن لا يمكنه التأكد.

وجاءت نتيجة فحص صلاح للكشف عن الفيروس إيجابية مرتين أمس الجمعة، عشية مباراة منتخب مصر ضد منتخب توغو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر الآن أن يغيب صلاح عن مباراة ليفربول الأولى بعد التوقف الدولي أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد المقبل.

وأوضح أبو العلا، الذي تحدث الجمعة والسبت مع طبيب فريق ليفربول، أن صلاح مضطر للخضوع للعزل لمدة 7 أيام بموجب الإرشادات الصحية المصرية.

وتابع أبو العلا في مكالمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من القاهرة قائلا: "إن حالته معتدلة، ليس لديه أعراض حادة. عليه أن يعزل نفسه في مصر حتى تأتي نتيجة فحصه سلبية وبعد ذلك، بالطبع، يمكنه العودة."

ثبتت إصابة صلاح البالغ من العمر 28 عاما بعد أن تم تصويره - أحيانا بدون كمامة - بينما كان يرقص بين عشرات الأشخاص في حفل زفاف شقيقه بالقاهرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وعندما سئل عما إذا كان صلاح أصيب بالفيروس في حفل الزفاف وسط القليل من التباعد الاجتماعي، قال أبو العلا "لا أستطيع أن أنكر. ربما نعم، وربما لا".

وقال أبو العلا إن ثمة "قلقا لدى السلطات المصرية لأن محمد صلاح يمثل لمصر شيئا خاصا. الكل هنا يريد المساعدة و ... أن يفعل كل ما يمكن أن تفعله الدولة بأكملها".