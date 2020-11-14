وأوضح ميلان أن بيولي (55 عاما) لم تظهر عليه أي أعراض، وأنه يخضع لعزل صحي في المنزل، بينما ألغيت تدريبات الفريق التي كانت مقررة السبت.

وقال النادي إن "جميع الفحوص التي خضع لها أعضاء الفريق والطاقم الفني جاءت نتائجها سلبية."

وتابع "تدريبات الفريق قبل مواجهة نابولي ستستأنف يوم الاثنين بناء على الإجراءات التي حددها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم".

ويغيب عن تشكيلة ميلان عدد من اللاعبين نظرا لوجودهم مع منتخبات بلادهم خلال العطلة الدولية الحالية.

وسبق أن أصيب عدة لاعبين من ميلان بالفيروس سريع الانتشار وتعافوا منه ومن بينهم حارس المرمى جيانلويجي دوناروما والمهاجم زلاتان إبراهيموفيتش.

وينفرد ميلان الذي لم يخسر خلال الموسم الحالي بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة من 7 مباريات وسيلتقي مع نابولي في 22 نوفمبر الجاري.