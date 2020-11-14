ويعني هذا الانتصار أن البرازيل جمعت 9 نقاط، بعلامة نجاح كاملة، ولم تخسر أي مباراة بتصفيات كأس العالم منذ هزيمتها 2-صفر من تشيلي في 2015 قبل 20 مباراة.

وفي المباراة، ‬‬احتاج منتخب البرازيل إلى هدف من روبرتو فيرمينو بعد عمل غير منظم لتفوز 1-صفر على فنزويلا وتواصل انطلاقتها المثالية في مباراة باهتة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وأحرزت بطلة العالم 5 مرات 9 أهداف في آخر مباراتين لكنها عانت منذ البداية أمام مرونة فنزويلا، وهي الوحيدة ضمن 10 دول بأميركا الجنوبية التي لم تتأهل للنهائيات.

ووضع ريتشارليسون البرازيل في المقدمة في الدقيقة السابعة لكن الهدف ألغي بعد المراجعة للتسلل وعقب مخالفة من نفس اللاعب ضد الحارس ألغي هدف آخر لدوغلاس لويز قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وجاء الانتصار عبر فيرمينو في الشوط الثاني عندما كان في مكان جيد ليسجل من مسافة قريبة بعد تشتيت دفاعي خاطئ بالرأس، وفقا لما ذكرته رويترز.

وقال لاعب وسط فنزويلا لويس ماغو "نجحنا في منافستهم والتسبب في مشاكل لهم خلال فترة وارتكبنا خطأ واحدا ودفعنا الثمن غاليا".

وتتصدر البرازيل التصفيات بعد 3 مباريات، بينما تملك فنزويلا نقطة واحدة وهي الوحيدة التي لم تسجل أي هدف بالتصفيات حتى الآن وتقبع في المركز قبل الأخير برفقة بيرو.

وبوليفيا هي الوحيدة التي لم تحصد أي نقطة من 3 مباريات.

ويتأهل أول 4 منتخبات إلى النهائيات مباشرة إلى مونديال عام 2022، بينما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق القاري.

وفي الجولة القادمة تحل البرازيل ضيفة على أوروغواي يوم الثلاثاء بينما تلعب فنزويلا على أرضها ضد تشيلي في نفس اليوم.

وفازت تشيلي 2-صفر على بيرو في وقت سابق يوم الجمعة بفضل ثنائية أرتورو فيدال.

وأحرز فيدال الثنائية في الشوط الأول وجاء الهدف الأول من تسديدة هائلة من نحو 30 مترا.

وتحتل تشيلي التي غابت عن كأس العالم 2018 في روسيا المركز السادس بأربع نقاط.