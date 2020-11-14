افتتح كافاني التسجيل في الدقيقة الخامسة بعد أن بذل نايتان نانديز جهدا شاقا في وسط الملعب وانتزع الكرة ومررها لمهاجم مانشستر يونايتد ليوجه تسديدة منخفضة نحو الشباك.

وعزز سواريز تفوق الزوار بعد تسع دقائق من الشوط الثاني من علامة الجزاء بعد تعرض رودريغو بنتانكور لعرقلة من جيسون موريو.

وأكمل داروين نونييز الثلاثية في الدقيقة 73 بتسديدة من 25 مترا لم يتمكن الحارس ديفيد أوسبينا من إبعادها.

وتعرض ييري مينا مدافع كولومبيا للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الأخيرة ليكمل مباراة بائسة لأصحاب الأرض.

وأحرز سواريز هدفه 63 مع منتخب بلاده بعد أن هز الشباك مرتين من علامة الجزاء خلال الخسارة 4-2 من الإكوادور وسجل هدفا خلال الفوز 2-1 على تشيلي في بداية التصفيات الشهر الماضي.

ورفعت أوروغواي رصيدها إلى ست نقاط من ثلاث مباريات مقابل أربع نقاط لكولومبيا التي هزمت فنزويلا وتعادلت خارج أرضها مع تشيلي في أول مباراتين.

وتتأهل أول أربعة منتخبات في التصفيات، التي تضم 10 منافسين من أمريكا الجنوبية، إلى النهائيات مباشرة في مونديال 2022 بينما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة.

وستعود أوروغواي إلى الديار لمواجهة البرازيل يوم الثلاثاء بينما تحل كولومبيا ضيفة على الإكوادور.