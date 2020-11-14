وسجل نجم تشلسي الإنجليزي هدفين (31 من ركلة جزاء و33) بعدما كان أهدى هدف الافتتاح لمدافع إنتر ميلان الإيطالي المتعافي من فيروس كورونا المستجد أشرف حكيمي (10) فيما سجل البديل زكرياء أبوخلال الهدف الرابع (64)، وجاء هدف الضيوف عبر لوي مافوتا (25).

ولم يخيب زياش (27 عاما) آمال مدربه البوسني وحيد خليلودزيتش الذي حل خلفا للفرنسي هيرفيه رونار منتصف أغسطس من العام الماضي، بمنح بلاده أول فوز على نظيره بعدما كانا تعادلا مرتين سلبيا في اللقاءين اللذين جمعا بينهما في التصفيات سابقا.

وكسر زياش صيامه التهديفي مع منتخب بلاده المستمر منذ 16 نوفمبر 2018 عند تسجيله ثنائية أيضا في مرمى الكاميرون (2-صفر) في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى النسخة الأخيرة من البطولة القارية التي أقيمت في مصر العام المنصرم.

وتأتي هذه المباراة بعد ما يقارب السنة على توقف المنافسات القارية بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" إذ كانت المباراة الأخيرة ضد بروندي وفاز فيها المنتخب الأحمر بثلاثية نظيفة.

واستعاد المنتخب المغربي صدارة ترتيب المجموعة من موريتانيا التي تعادلت مع بروندي 1-1 الأربعاء.

ورفع أسود الأطلس رصيدهم إلى سبع نقاط بفارق نقطتين عن موريتانيا مقابل ثلاث نقاط لجمهورية أفريقيا الوسطى ونقطة لبروندي.

ولم يخسر المنتخب المغربي في أي مباراة رسمية منذ هزيمته أمام البرتغال صفر-1 في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ضمن دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، علما أن إقصائه من النسخة الماضية لكأس أمم أفريقيا من الدور ثمن النهائي أمام بنين جاء بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 وهو ما يدون في السجلات على أنه تعادل وليس خسارة.

وخاض المنتخب المغربي مذ ذاك التاريخ بما فيها مباراة اليوم 15 مباراة (كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية والتصفيات) حيث فاز في عشر مباريات وتعادل في خمس.

ويحل المنتخب المغربي ضيفا على نظيره جمهورية إفريقيا الوسطى الخميس إيابا ضمن الجولة الرابعة.