وهاجم الدولي الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد الإسباني، الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، هداف أرسنال الإنجليزي، بسبب احتفالاته "السخيفة" عند تسجيل الأهداف.

وقال كروس قبل أيام، خلال حديث من برنامج إذاعي ألماني: "أجد أن الأمر سخيف جدا عندما يحتفل اللاعبين باستخدام أشياء يخبئونها في جواربهم. أوباميانغ احتفل مرة بإخراج قناع قام بارتدائه. هذا الأمر كان فوق تحملي".

وأضاف: "تصرف كهذا يمثل قدوة سيئة كذلك، أنه هراء تام".

وجاء الرد سريعا من أوباميانغ، الذي يشتهر باحتفالاته الغريبة، التي تتمثل بارتداء أقنعة لأبطال خارقين بعد تسجيل الأهداف، مثل قناع سبايدرمان وباتمان والفهد الأسود.

وكتب أوباميانغ على حسابه بموقع تويتر: "هذا المدعو توني كروس هل لديه أطفال؟ تذكروا أن أحتفل بارتداء القناع لإسعاد ابني. أتمنى أن يكون لديك أطفال وأن تتمكن من إسعادهم".

وانضم الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل لأوباميانغ، وكتب: "احتفالية أوباميانغ هي الأفضل".

وانقسم المشجعون على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لأقوال كروس، الذي اعتبر أن احتفالات اللاعبين المبالغ فيها "سخيفة".