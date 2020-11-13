وشهد مساء الخميس 4 مباريات فاصلة نهائية، لتحديد آخر 4 منتخبات متأهلة للبطولة الأوروبية الأكبر، الصيف المقبل.

وعادت اسكتلندا للبطولة الأوروبية بعد غياب 25 عاما، وذلك بانتصارها على صربيا في مباراة فاصلة في بلغراد، بفضل ركلات الترجيح.

وتعادل المنتخبات بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي، قبل أن تنتصر اسكتلندا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، لتعود للبطولة بعد غياب منذ نسخة عام 1996.

ووقعت اسكتلندا في مجموعة "الغريم" الإنجليزي، بالإضافة لمنتخبي التشيك وكرواتيا، وستترقب الجماهير موقعة إنجلترا واسكتلندا الكلاسيكية على استاد ويمبلي في لندن، على أحر من الجمر.

ومن ناحية أخرى، تأهلت مقدونيا الشمالية لبطولة كأس أوروبا للمرة الأولى بتاريخها، وذلك بعد انتصار تاريخي على غريمتها جورجيا بهدف نظيف.

وستقع مقدونيا الشمالية في مجموعة صعبة إلى جوار هولندا وأوكرانيا والنمسا.

كما تأهل منتخب سلوفاكيا للبطولة للمرة الثانية في تاريخها، بعد انتصارها على إيرلندا الشمالية بنتيجة 2-1، بعد الوقت الإضافي.

وستخوض سلوفاكيا البطولة في المجموعة الخامسة، إلى جانب إسبانيا وبولندا والسويد.

كما وصلت هنغاريا إلى البطولة بعد انتصار دراماتيكي على آيسلندا، بهدفين مقابل هدف، لكن مهمتها ستكون صعبة جدا في البطولة، حيث وقعت في "مجموعة الموت"، إلى جانب فرنسا وألمانيا والبرتغال.

وكان من المقرر أن تقام بطولة أوروبا بين يومي 12 يونيو و12 يوليو هذا العام، لكنها تأجلت لصيف 2021، حيث ستقام في 12 دولة أوروبية.

ومع اكتمال المنتخبات المتأهلة، هذا هو شكل المجموعات الست لبطولة كأس أوروبا 2021:

المجموعة الأولى: إيطاليا - تركيا - ويلز - سويسرا

المجموعة الثانية: بلجيكا - الدنمارك - روسيا - فنلندا

المجموعة الثالثة: هولندا - النمسا - أوكرانيا - مقدونيا الشمالية

المجموعة الرابعة: إنجلترا - كرواتيا - التشيك - اسكتلندا

المجموعة الخامسة: إسبانيا - بولندا - السويد - سلوفاكيا

المجموعة الأولى: فرنسا - ألمانيا - البرتغال - هنغاريا