وسجل أنخيل روميرو هدفه الثالث في ثلاث مباريات عندما نفذ ركلة جزاء بهدوء في منتصف الشوط الأول بعد تدخل من ميغيل ألميرون على لوكاس مارتينيز كارتا.

وأدرك نيكولاس غونزاليز التعادل للأرجنتين قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها جيوفاني لو سيلسو.

وحافظ المنتخبان على سجلهما الخالي من الهزيمة بعد ثلاث مباريات من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022.