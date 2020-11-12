وأعرب أليسون (28 عاما) عن رغبته في العودة إلى بلاده "في مرحلة ما"، إلا أنه لم يبدُ في عجلة من أمره حيث بإمكانه اللعب حتى يصل إلى الأربعينات حسبما يعتقد.

وأوضح حارس إنترناسيونال البرازيلي وروما الإيطالي سابقا: "لديّ رغبة في العودة إلى البرازيل، لكن متى يحدث ذلك؟ الله وحده يعلم".

ويرتبط أليسون بعقد مع ليفربول يمتد حتى 2024، وقد ساهم خلال الموسمين الماضيين بشكل كبير في تتويج الفريق بلقبي دوري أبطال أوروبا ثم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع في تصريحات لشبكة "غلوبو" الإخبارية البرازيلية: "أعلم أن الله لديه شيء لي. أريد أن أتبع خطط الله لحياتي، لكن رغبتي عندما أعود إلى البرازيل إذا أراد الله هي اللعب لإنترناسيونال. بيتي. النادي الذي أحب".

وأوضح أليسون: "أكن الكثير من الاحترام لجميع أندية البرازيل، وقد أرغب في اللعب لفريق آخر، لكن لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من ذلك".

إلا أن الحارس الذي يعد من بين الأفضل في العالم حاليا، أكد على عدم وجود جدول زمني لخطته، مضيفا: "لم أفكر قط في الخطط طويلة المدى. منطقيا، كانت لديّ أحلام لكن دائما أنظر إلى الحاضر وأركز بشدة على ما في يديّ وما يمكنني فعله الآن".

وأردف: "أخطط لمسيرة طويلة في كرة القدم واللعب قدر ما أستطيع على مستوى عال. ربما حتى سن 35 أو 40 أو أكثر من 40. لا أعرف. أتمنى أن أبذل قصارى جهدي أثناء وجودي في منتخب البرازيل وفي أوروبا".