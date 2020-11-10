وتمسك ستيفن بيتيس الرئيس التنفيذي لنادي شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب، بمعارضة إجراء 5 تغييرات في منتصف موسم 2020-2021 من المسابقة، وقال إن ذلك سيؤثر على نزاهتها.

وانتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول وجوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قرار رابطة الدوري بعدم التمسك بلائحة الموسم الماضي المؤقتة، التي تسمح للأندية بإجراء 5 تغييرات بدلا من 3.

وتسبب انطلاق الموسم الجاري في وقت متأخر، بعد تأجيل نهاية الموسم الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، في ضغط المباريات خاصة للأندية المشاركة في البطولات الأوروبية.

وقال بيتيس لشبكة "سكاي سبورتس": "لا نزال نظن أن الأندية الكبيرة تريد ببساطة الموافقة على تغيير اللاعبين للحفاظ على جاهزيتهم. كلما زاد حجم النادي امتلك المزيد من اللاعبين الأقوياء كبدلاء".

وأضاف: "سيؤثر أي تغيير في اللوائح في منتصف الموسم على نزاهة الدوري بكل وضوح. قرر 20 ناديا في جولتين من التصويت، وليست جولة واحدة، رفض إجراء 5 تغييرات. نجحت الأندية الكبيرة في العثور على حل لإجراء التصويت مرة ثانية وخسرت مرة أخرى".

وتابع: "حتى الآن هذا الموسم، تواجه الأندية التي تلعب في أوروبا نفس حمل الأندية التي تلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي ولم نسمع أي شكوى. نحن هنا لم نشهد ارتفاعا في الإصابات العضلية".

وأيدت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا المطالبات بزيادة عدد التغييرات هذا الموسم.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن بيان رابطة اللاعبين: "لقد أبلغنا رابطة الدوري الممتاز أننا نؤيد مثل هذه الخطوة لأسباب تتعلق بصحة وسلامة أعضائنا قبل التصويت الأول ولم يتغير موقفنا".