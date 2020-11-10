وأبلغ الطبيب ليوبلودو لوكي الصحفيين خارج مستشفى خضع فيه مارادونا (60 عاما) لجراحة في المخ الأسبوع الماضي لعلاج تجمع دموي "يريد دييغو العودة إلى المنزل ونحن نقيم إمكانية خروجه".

وأضاف "سنتحدث عن مكان خروجه في وقت لاحق لكن في الوقت الحالي يتعافى دييغو بشكل رائع جدا".

وكان نجم برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق بقي بالمستشفى في ظل التعامل مع أعراض الانسحاب بسبب إدمان الكحول، لكن لوكي قال إنه من المرجح أن يغادر المستشفى "غدا أو في اليوم التالي".

وعانى مارادونا مدرب خيمناسيا ئي إسغريما الحالي، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986 ويظل من أعظم اللاعبين في التاريخ، من أزمات صحية مؤخرا ودخل المستشفى بشكل متكرر.