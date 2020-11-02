وبدأ التحرك بعد إعلان فضل، أن أزمة محمود كهربا معه سيتم إحالتها إلى لجنة الانضباط، لاتخاذ القرار المناسب في الواقعة.

وقال فضل: "هناك لجنة انضباط هي المسئولة عن اتخاذ أي إجراء ضد كل من يتجاوز، سواء كان لاعباً أو مسؤولاً".

وأضاف "الموضوع عند اللجنة في الوقت الحالي، وهي صاحبة القرار، وكنت أنتظر رداً من النادي الأهلي، ورأيت تصريحات سيد عبدالحفيظ، وأوجه له الشكر، وتم تحويل الأمر إلى لجنة الانضباط، التي ستعقد اجتماع غداً لاتخاذ القرار".

من جانبه، أعلن مدير الكرة في الأهلي، سيد عبد الحفيظ، عن تقدم النادي بشكوى ضد محمد فضل لدى لجنة الانضباط، بسبب ما وصفه بـ "تجاوزه ضد لاعب الفريق محمود كهربا".

وقال عبد الحفيظ عبر موقع الأهلي الرسمي: "تحدثت لوسائل الاعلام بالشكل الإيجابي في حق محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وأنه ترفع في حديثه عن تجاوز فضل في حق كهربا لاعب الأهلي أثناء احتفالية الدوري".

وأضاف "استهدفت من حديثي إغلاق هذا الملف وعدم الإساءة لمحمد فضل بوصفه أحد أبناء النادي، لكن للأسف فوجئت بإعلان فضل بإحدى البرامج أنه تقدم اليوم بشكوى للجنة الانضباط في حق كهربا مطالباً بتوقيع عقوبة عليه، وهو أمر مدهش للغاية خاصة وأن الواقعة شاهدها الملايين وتؤكد قيام فضل بجذب كهربا بطريقة غير لائقة والتعدي عليه لفظيا".

وأكمل "ترتب على ذلك طلب اللاعب مساء اليوم التقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط للحصول على حقه من محمد فضل، وتضامن النادي مع لاعبه وهو أمر منطقي جدا خاصة أنه لم يخطئ".

وتابع: "سوف تتقدم إدارة الأهلي بشكوى الاثنين إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة تطالب فيها بتطبيق اللوائح والقوانين بشأن التجاوز الذي صدر عن محمد فضل في حق كهربا في الاحتفالية، والاستناد إلى شريط المباراة والعديد من الشهود الذين تواجدوا أثناء الواقعة".

وفي وقت سابق، رصدت عدسات الكاميرات مشاحنات بعد رفض كهربا طلب فضل بأخذ نجل مؤمن زكريا للوقوف بجواره خلال تسليم الدرع، وتطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي، وذلك في حضور رئيس الأهلي، محمود الخطيب.

وبعد المباراة، تحدث كهربا عن كواليس اشتباكه مع فضل قائلا: "محمد فضل قام بدفعه دون سبب خلال سيره بجوار مؤمن زكريا".

وتابع: "ماعملتش حاجة والفيديو موضح مين الغلطان، وفضل دفعني وقولت له متزقنيش كده، وأنا مش بتاع مشاكل ومش بغلط في حد أكبر منى، والموضوع بالنسبة لي مقفول ومنتهى".