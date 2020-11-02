وبعد أن افتتح إيفرتون الموسم الجديد بأربعة انتصارات متتالية، فشل مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تحقيق الفوز للمرحلة الثالثة وتلقى الهزيمة الثانية تواليا.

وتراجع إيفرتون الى المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف ليفربول الفائز على وست هام 2-1.

غاريث بيل يسجل

وفي مباراة أخرى، شارك غاريث بيل كبديل ليسجل برأسه هدف الفوز لصالح توتنهام هوتسبير في انتصاره 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وهو هدفه الأول منذ عودته للنادي اللندني قادما من ريال مدريد.

واشترك الجناح الويلزي في الدقيقة 70 وبعد 3 دقائق أخرى قابل برأسه تمريرة سيرغيو ريغيلون العرضية بضربة رأس قوية ليعيد التقدم إلى توتنهام.

وكان هاري كين وضع توتنهام في المقدمة في الدقيقة 13 من ركلة جزاء بعد مخالفة ضده ارتكبها آدم لالانا أثناء التنافس على كرة عالية.

وبعد ذلك جاء هدف الفوز الذي أحرزه بيل ليتقدم توتنهام فوق إيفرتون في الترتيب ويحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر.

ولم يشارك بيل حتى الآن في التشكيلة الأساسية مع توتنهام في الدوري إذ لم يستعد لياقته البدنية بعد وكان سعيدا بترك بصمته.

وقال بيل عقب المباراة: "هذا شعور رائع. تريد النزول إلى أرض الملعب والقيام بواجبك تجاه الفريق. أعمل من أجل الفريق وكنت محظوظا بتسجيل الهدف".