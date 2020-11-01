وبشق الأنفس، وفي الدقائق الأخيرة، خطف ليفربول نقاط مباراته الثلاث أمام ضيفه وست هام يونايتد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أنفيلد"، في إطار مباريات الجولة السابعة من منافسات موسم 2020-2021 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بنتيجة 2-1 سجلهما لـ"الريدز" محمد صلاح وديوغو جوتا.

وقال كلوب لـ"سكاي سبورتس": "كرة القدم تتمحور حول إيجاد الطريق الصحيح، وقد وجده الأولاد الليلة، من الواضح أنني أحببت الهدف الثاني الذي كان رائعًا، شاكيري يمر بفترة مميزة في الوقت الحالي، وبالطبع ديوغو جوتا".

وتحدث عن جوتا قائلا: "لقد كافحنا بشدة للتعاقد معه، لم نكن بحاجة إلى إقناعه كثيرًا، لكن كان علينا القتال من أجله، إنه موهبة استثنائية، يمتلك السرعة واللياقة والفنيات، إنه أفضل كثيرًا مما كنت أعتقد، وهذا مثير للإعجاب حقًا".

وتابع: "كل هذا النوع من اللعب، هذا ما كان علينا القيام به خلال 95 دقيقة لعبناها، كل تمريرة قاموا بها مثلت تهديدًا كبيرًا، لكننا تعاملنا مع المباراة بشكل جيد حقًا".

وأكمل: "الصعب هو أنه يجب أن نتحلى بالصبر، ولكن أيضًا بالحيوية من أجل مواكبة تحركاتهم، إنه مستوى تركيز كان علينا المحافظة عليه بثبات، وهو ما فعلناه، ربما باستثناء الهدف الذي تلقيناه".

وقال الألماني عن صعوبة الفوز على وست هام يونايتد: "علينا أن نجرب كل شيء للفوز في المباريات، لا يتعلق الأمر بلحظات التألق أو ما شابه، الأمر يتعلق فقط بالعمل الجاد، كان هذا ضروريًا أمام منافس مثل هذا".

وعن أداء المدافع الشاب ناثانيال فيليبس في أول مباراة له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، أوضح كلوب "فيلبيس كان استثنائيًا ورائع، لم أستطع أن أكون أكثر سعادة من أجله، سألته قبل المباراة إذا كان متوترًا، أخبرته أنني سأكون كذلك، لكنه كان يقظًا منذ الثانية الأولى، ولعب مباراة جيدة للغاية".