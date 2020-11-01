واستمر الموسم الحالي 405 أيام بعدما انطلق في 21 سبتمبر 2019، وتوقف في 15 مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، ثم عاد واستؤنف في 6 أغسطس 2020 ليسدل الستار عليه السبت.

تقدم الأهلي عن طريق محمد سليمان في الدقيقة الأولى، وأضاف الأنغولي جيرالدو داكوستا الهدف الثاني (18)، وعزز محمود عبد المنعم (كهربا) تقدم فريقه بهدف ثالث (37).

ورفع الأهلي رصيده إلى 89 نقطة في صدارة الترتيب معادلا رقمه القياسي السابق في عدد مرات الفوز موسم 2017-2018، بـ28 فوز هذا الموسم أيضا، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعقب نهاية المباراة، ودع لاعبو الأهلي وجهازهم الفني ومجلس الإدارة قائد الفريق أحمد فتحي، بعد نهاية مشواره مع الفريق وتسلمه درع الدوري وانتقاله إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل، وبحضور مؤمن زكريا لاعب الأهلي البعيد عن المشاركة في المباريات من موسم ونصف لإصابته بمرض نادر.

وفي مباراة أخرى، تعادل بيراميدز مع ضيفه المقاولون العرب بهدفين لكل منهما، في ختام مشوارهما في بطولة الدوري في ملعب الدفاع الجوي.

وتقدم المقاولون العرب عن طريق محمود سيد (10)، وأضاف كريم مصطفى الهدف الثاني (24)، وقلص الفارق لبيراميدز محمد فتحي (40)، وعادل النتيجة لأصحاب الأرض التونسي عمر العيوني (71 من ركلة جزاء).

وخاض بيراميدز المباراة بعدد كبير من لاعبيه البدلاء، وغاب نجومه وفي مقدمتهم قائد الفريق وهداف الدوري عبد الله السعيد برصيد 17 هدف.

ورفع الفريق رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع المقاولون رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع.

وأنهى سموحة موسمه بفوز سهل على ضيفه إف سي مصر بهدفين نظيفين على ملعب الإسكندرية، سجلهما حسام حسن (16) وناصر ماهر (45+2).

ورفع سموحة رصيده إلى 51 نقطة انفرد بها بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد إف سي مصر الهابط لدوري الدرجة الثانية عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.