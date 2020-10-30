وكان أحمد أحمد، وهو أيضا نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في المغرب للمشاركة في مباراة كأس الكونفدرالية، الأحد، قبل أن تبدأ "أعراض إنفلونزا خفيفة" بالظهور عليه بعد عودته إلى مصر، الأربعاء.

وتم إبلاغ أحمد، وهو من مدغشقر، بنتيجة الفحص، الجمعة، ليؤكد أنه سيظل في العزل بالفندق لمدة 14 يوما على الأقل.

وأضاف "كاف" أنه تم إبلاغ كل من خالطوا أحمد البالغ من العمر 60 عاما، خلال الأيام السبعة الماضية و"خاصة خلال رحلته إلى المغرب"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وكان أحمد قد أعلن الأربعاء، أنه سيخوض الانتخابات لولاية ثانية كرئيس للكاف، العام المقبل. واتضح أنه تم فحصه للكشف عن الفيروس المستجد في نفس اليوم الذي أصدر فيه الإعلان.

يذكر أنه ثبتت أيضا إصابة رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو بـ"كوفيد-19"، في وقت سابق من هذا الأسبوع بسويسرا.