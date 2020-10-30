وكان فان دايك قد أصيب خلال التحام مع جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد بين ليفربول وجاره إيفرتون والتي انتهت بالتعادل 2-2 في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال ليفربول في بيان "العملية الجراحية التي كان من المقرر أن يخضع لها مدافع ليفربول تمت في لندن وإنها تكللت بالنجاح".

ونقلت رويترز عن بيان النادي الإنجليزي "سيبدأ فان دايك وبصورة فورية التركيز على بدء عملية إعادة التأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي".

ولم يحدد ليفربول أي موعد لعودة مدافعه إلى التشكيلة بينما تشير التوقعات إلى إمكانية غياب المدافع حتى نهاية الموسم الحالي نظرا لطبيعة الإصابة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بين فرق الدوري الانجليزي العشرين برصيد 13 نقطة من ست مباريات، متخلفا بفارق الأهداف عن إيفرتون وسيلتقي في ملعبه مع وست هام يونايتد السبت.