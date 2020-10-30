ونشر حساب الفيفا على تويتر، صورة لـمحمود الخطيب، المعروف بـ"بيبو"، وهو لا يزال لاعبا، معلقا عليها بالقول: "عيد ميلاد سعيد... كابتن بيبو. أسطورة الأساطير الذي حفر اسمه بحروف من ذهب في القلوب وفي تاريخ الكرة المصرية والعربية، محمود الخطيب، يتم 66 سنة اليوم".

وأضاف موجها رسالته للخطيب، الذي يشغل حاليا منصب رئيس النادي الأهلي: "شكرا على المتعة.. شكرا على الذكريات، وخالص التمنيات بدوام النجاح وحب الجماهير".

وفي تغريدة لاحقة، نشر حساب الفيفا مقطع فيديو لأبرز إنجازات نجم الكرة العالمية، الأرجنتيني دييغو مارادونا.

وأرفق الفيديو بتعليق جاء فيه: "عيد ميلاد سعيد لأحد أبرز نجوم الساحرة المستديرة في التاريخ. نحتفي بالنجم الأرجنتيني دييغو مارادونا، الذي يكمل عامه الـ60 اليوم!".