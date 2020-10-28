وحسب ما جاء في الموقع الرسمي للفريق الكتالوني، فإن رئيس اللجنة الاقتصادية كارليس توسكيتس سيتولى منصب رئيس اللجنة الإدارية في برشلونة.

وسيكون خوان رامون راموس نائبا لتوسكيتس، على أن يتولى خوان لويز غارسيا منصب أمين المال.

ويأتي التعيين في أعقاب اجتماع مع عضو مجلس الأمناء خوان مانويل ترايتر، حيث تم الاتفاق على تعيين أعضاء اللجنة الإدارية المكونة من شخصيات من اللجنة الاقتصادية ولجنة الانضباط.

وحسب ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للفريق الإسباني، فإن اللجنة الإدارية ستتولى مهام إدارة الفريق الكتالوني.

وذكر المصدر أن مشاركتهم "ستقتصر على الإجراءات الضرورية للحفاظ على سير الأنشطة العادي للنادي وحماية مصالحه".

وتتمثل الوظيفة الرئيسة للجنة الإدارة في الدعوة إلى انتخابات لتشكيل مجلس إدارة جديد، وهو ما يجب أن يجري في غضون ثلاثة أشهر من تولي أعضائه لأدوارهم.

وكان بارتوميو أعلن استقالته الثلاثاء، إلى جانب جميع أعضاء المجلس الإداري، وقال في مؤتمر صحفي: "أظهر أمامكم اليوم من أجل أن أعلمكم باستقالتي بالإضافة إلى سائر أفراد مجلس الإدارة. إنه قرار مدروس وهادئ حظي بموافقة جميع المساهمين".