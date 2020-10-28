وفاز ليفربول على ميتييلاند 2-0 في المباراة، التي أقيمت على ملعب أنفيلد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ودخل جوتا سجلات التاريخ في ليفربول بعد أن سجل الهدف رقم 10 آلاف للريدز في تاريخه في جميع المسابقات، بعد 128 عاما من أول هدف سجله جوك سميث في سبتمبر من عام 1892 في "دوري لانكشاير".

وانضم جوتا إلى كتيبة الألماني يورغن كلوب في الميركاتو الصيفي المنتهي في الخامس من أكتوبر الجاري، وتحديدا في سبتمبر الماضي، قادما من نادي ولفرهامبتون في صفقة بلغ قوامها 45 مليون يورو.

وفيما يلي قائمة هدافي الألفية في ليفربول:

1 - جوك سميث 3 سبتمبر عام 1892

1000 - بوبي روبنسون 24 نوفمبر عام 1906

2000 - هاري تشامبرز 25 ديسمبر عام 1925

3000 - جاك بالمر 15 أكتوبر عام 1938

4000 - جيمي ميليا 8 نوفمبر عام 1958

5000 - إيان سانت جون 3 سبتمبر عام 1969

6000 - تيري مكديرموت 9 أغسطس عام 1980

7000 - جون الدريدغ 26 مارس عام 1989

8000 - مايكل أوين 26 أغسطس عام 2000

9000 - سوتيريوس كيرجياكوس 3 أكتوبر عام 2010

10000 - ديوغو جوتا 27 أكتوبر عام 2020