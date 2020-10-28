ووضع ليون غوريتسكا الفريق البافاري في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 13، لكن بايرن أهدر سلسلة من الفرص لمضاعفة الغلة وسدد في القائم، قبل أن يعاقبهم أنطون ميرانتشوك بهدف التعادل من هجمة مرتدة سريعة.

ومع ضغط لوكوموتيف بحثا عن الهدف الثاني، استلم يوشوا كيميش لاعب وسط بايرن تمريرة عند حافة منطقة الجزاء وظهره إلى المرمى، ليستدير ويسددها داخل الشباك في الدقيقة 79.

ويتصدر بايرن، الفائز بخمسة ألقاب في 2020، المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز 4-صفر على أتلتيكو مدريد الإسباني الأسبوع الماضي في المباراة الافتتاحية.

ويحل بايرن في المباراة المقبلة ضيفا على سالزبورغ النمساوي، بينما يستضيف لوكوموتيف، الذي خسر في 6 من آخر 7 مباريات على أرضه في دور المجموعات بدوري الأبطال، منافسه أتليتيكو.