وقال الفيفا إن إنفانتينو البالغ من العمر 50 عاما ظهرت عليه أعراض طفيفة وعزل نفسه ذاتيا وسيبقى في الحجر الصحي لعشرة أيام على الأقل.

وأضاف البيان "جميع المخالطين لرئيس الفيفا في الأيام القليلة الماضية تم ابلاغهم بالنبأ لاتخاذ الخطوات اللازمة".

وختم البيان بالقول "يتمنى الفيفا الشفاء العاجل للرئيس إنفانتينو".

وفي يوليو الماضي، أعلن القضاء السويسري فتح تحقيق جنائي بحق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن قضية الفساد المعقدة المعروفة بـ"فيفا غيت".

وأوضح القضاء في بيان أن المدعي العام الفيدرالي "فتح تحقيقا جنائيا ضد رئيس فيفا ورينالدو أرنولد المدعي العام الأول في هو-فاليه"، خصوصا بسبب "إساءة استخدام السلطة"، "انتهاك سرية العمل"، "مساعدة المخالفين" و"عرقلة الاجراءات الجنائية".