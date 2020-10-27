وخرج أغويرو بين الشوطين خلال التعادل 1-1 مع وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، وأكد غوارديولا أن المهاجم (32 عاما) يعاني من مشكلة عضلية بعد أسبوع واحد من مشاركته الأساسية الأولى بالموسم عقب جراحة بالركبة.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين "يتوقف الأمر على الإصابة وقد يغيب لفترة بين 10 أيام و15 يوما على الأقل أو 3 أسابيع أو شهر. وعندما تبتعد 4 أو 5 أشهر بسبب مشكلة بالركبة تواجه مخاطرة بالعودة للإصابة".

وأضاف "حاولنا التعامل مع الأمر قدر المستطاع بالاعتماد عليه لمدة 50 أو 55 دقيقة في المباريات لكن هذا لم يكن كافيا للحفاظ عليه".

وتابع: "كنا نعرف أنه لم يكن في أفضل حال أمام أرسنال لكن في غياب المهاجمين كان من المهم أن يلعب لمدة 60 دقيقة ويجب أن نتحلى بالثبات ونأمل أن يتعافى في أسرع وقت ممكن".

وأكد غوارديولا جاهزية لاعب الوسط كيفن دي بروين والمدافع إيمريك لابورت للمباراة في فرنسا واقتراب المدافع المنضم حديثا ناثان آكي والمهاجم غابرييل جيسوس من التعافي والعودة للعب.

وواصل "ناثان يقترب من العودة وغابرييل يحتاج من 7 إلى 10 أيام للعودة".

ويفتقد سيتي مهاجما صاحب خبرة أمام فريق المدرب أندريه فيلاس-بواش في غياب أغويرو وجيسوس.

وقال غوارديولا: "ربما فكرنا في ضم مهاجم في فترة الانتقالات لكننا لم نستطع وعندما تقرر الشراء يجب أن يكون المهاجم في مستوى أغويرو وجيسوس ولم نتمكن من ذلك وهذه حقيقة".