وأعلن وست بروميتش انتقال المدافع الدولي (29 عاما) إلى نادي الاتحاد على سبيل الإعارة مع إمكانية انتقاله بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال بيليتش إن حجازي كان من ضمن خططه لمواجهة برايتون آند هوف ألبيون، الاثنين، في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، وأكد أن ناديه لا يتحمل فقدان أهم لاعبيه.

وأضاف في مؤتمر صحفي "إنه اللاعب الذي يملك خبرة الدوري الممتاز وهو لاعب دولي ومحترف كبير وخاض آخر جولة معنا أمام بيرنلي".

وتابع: "كنت أريد استمراره، وهو كان يريد البقاء هذا الأسبوع. إنها صدمة أنه رحل. بكل تأكيد أرادت إدارة النادي بيعه".

وخاض حجازي، مدافع الأهلي والإسماعيلي وفيورنتينا السابق، 104 مباريات مع وست بروميتش ودخل التشكيلة الأساسية 14 مرة خلال مشوار التأهل من دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

ويحتل وست بروميتش المركز 17 في الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 3 نقاط فقط من أول 6 مباريات.