وانتقل صبحي (23 عامًا) إلى بيراميدز في الانتقالات الصيفية المنصرمة من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، رغم محاولة الأهلي "فريقه القديم" ضمه لفترة إعارة أخرى أو التعاقد معه بشكل كامل.

وخلال لقاء تليفزيوني، قال صبحي إنه لا يبحث عن الأموال، مشيرا إلى أنه إذا كان ماديا لبقي في إنجلترا ولم يفكر في العودة مطلقًا، وذلك ردا على اتهامه بالانتقال إلى بيراميدز بسبب الراتب الكبير.

وأوضح "راتبي في إنجلترا كان خمس أضعاف ما أتقاضيه في الأهلي"، مضيفا "أنا من طلبت العودة للأهلي حينما كنت في نادي هيدرسفيلد لكن في الفترة الأخيرة شعرت أن البعض يرفض استمراري داخل النادي".

وكشف لاعب الأهلي السابق عن سبب الرحيل من القلعة الحمراء، قائلًا: "تعلمت منذ الصغر أن مصلحة النادي الأهلي تأتي فوق كل شيء ولكن في الفترة الأخيرة وجدت أشخاصًا يهتمون بمصالحهم، وأغراضهم الشخصية ولا يعتنون بالنادي".

وتابع: "ما حدث معي في الأهلي لا يصح مطلقًا خاصة أنني أحد أبناء النادي وهناك أشخاص داخل النادي يفضلون الشو على حساب مصلحة النادي".

وواصل: "كنت أخبر أمير توفيق أمور خاصة بالتفاوض ليبلغها لكابتن الخطيب، وكنت المفاجأة تسريب تلك الأمور للإعلام".

وأضاف "كنت واضحًا مع الأهلي منذ البداية، ولكن إدارة النادي كانت تصدر للجماهير والإعلام أنباء غير صحيحة، وأن الأمر في يدي، لو كان يرغب النادي في استمراري كان أنهى الصفقة مبكرًا ولم يترك الأمر حتى شهر يوليو".

وذكر: "بعد مفاوضات بيراميدز لأول مرة معي جلست في جلسة خاصة مع شريف إكرامي وعلي صقر ونادر شوقي وسليمان زوج شقيقتي، وكل منهم قال رأيه".

وأوضح اللاعب الدولي المصري أنه يدرك ويتفهم غضب جماهير الأهلي منه، وأضاف أنه يتابع جميع المستجدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، رد مدير التعاقدات في الأهلي، أمير توفيق، على تصريحات رمضان صبحي عبر صورة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، حيث نشره صورة لوجوه تعبيرية ضاحكة خلال حديث لاعب بيراميدز عنه.