ولعب كين دورا مغايرا خلال المباريات الأخيرة، وساهم بشكل كبير، دفاعيا وهجوميا، في فوز فريقه، الاثنين، على بيرنلي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل سون بدايته المثالية للموسم وسجل هدفا بضربة رأس في الدقيقة 76، ليقود توتنهام للفوز 1-صفر في ضيافة بيرنلي، ليتقدم فريق مورينيو إلى المركز الخامس.

وأفلت لاعب كوريا الجنوبية من الرقابة ليقابل تمريرة كين بعد ركلة ركنية من إيريك لاميلا، ويسجل هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم، ويهدي توتنهام فوزه الثالث في 6 مباريات هذا الموسم.

وتألق كين قبلها بدقائق خلال أداء الواجب الدفاعي، وأبعد محاولة جيمس تاركوفسكي من على خط المرمى.

ورغم أنه بدا شعور توتنهام بالراحة خلال الاستحواذ على الكرة، فإن فريق المدرب شون دايك، الذي حصد نقطة وحيدة من أول 5 مباريات، اقترب من التسجيل.

وسجل آشلي بارنز هدفا ألغي بسبب التسلل في الدقيقة 20، وتألق هوغو لوريس حارس توتنهام في إبعاد محاولة آشلي وستوود.

ويتصدر سون قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بينما كين هو الأكثر صناعة للأهداف بعدها فعل ذلك 8 مرات.

ونجح أسلوب مورينيو في إشراك كين في موقع يبدو خلف سون ومورا، في امتلاك أقوى هجوم في الدوري برصيد 16 هدفا في 6 مباريات.

وقال كين: "هذا رائع. نحتاج من الجميع التسجيل وصناعة الأهداف في الجزء الأخير من الملعب. أنا وسون نستمتع بشراكة رائعة مؤخرا وأتمنى استمرار ذلك".

وأضاف: "وحتى اليوم لم تكن التمريرة مميزة لكن الكرة سقطت عند سون، وفزنا 1-صفر خارج أرضنا أمام بيرنلي وهذه نتيجة رائعة".

وقال كين إن الفوز في هذا الملعب، الذي لم يحقق فيه توتنهام الفوز في آخر موسمين، يمثل علامة على تطور النادي اللندني.

وتابع قائد هجوم منتخب إنجلترا: "كانت مباراة مهمة ولم يكن من السهل اللعب هنا. كنا نعرف أنها مباراة صعبة وستشهد صراعا كبيرا وهذه هي المباريات التي نحتاج فيها إلى النقاط الثلاث لو كنا نرغب في الوجود في مركز متقدم في نهاية الموسم. صراع قوي من اللاعبين".

ويبدو أن بيرنلي سيعاني هذا الموسم، لكن دايك رصد بعض الإيجابيات في أداء لاعبيه.

وقال مدرب بيرنلي: "قدمنا أداء جيدا جدا. يجب أن تكون هناك ثقة فيما نفعله خاصة في آخر مباراتين، فإننا نعود إلى ما كنا عليه".

وأضاف: "بداية صعبة للموسم بكل شكل ممكن. أعتقد أن الأداء في آخر مباراتين سيمثل بداية للعودة. يجب أن نواصل هذا العمل".