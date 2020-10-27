ورفع إبراهيموفيتش (39 عاما) رصيده إلى 3 أهداف في الدوري من 3 مباريات، في ظل غيابه عن مباراتين بسبب معاناته من فيروس كورونا المستجد.

وهز أليكسيس ساليمايكيرس الشباك لميلان أيضا، بينما تعادل روما في المرات الثلاث عن طريق إيدن دجيكو وجوردان فيرتو وماراش كومبولا.

وأصبح رصيد ميلان 13 نقطة من 5 مباريات، بفارق نقطتين عن نابولي وساسولو، بينما يملك روما 8 نقاط.

وبدأ ميلان بشكل رائع وسجل إبراهيموفيتش هدفا في الدقيقة الثانية عندما قابل تمريرة عالية من رفائيل لياو وسدد من لمسة واحدة في مرمى الحارس أنطونيو ميرانتي.

وتعادل فريق العاصمة سريعا حيث أخفق الحارس تشيبريان تاتاروشانو، في ظهوره الأول مع ميلان، في التعامل مع ركلة ركنية، ووصلت الكرة إلى دجيكو الذي وضعها برأسه بسهولة داخل الشباك.

واشترك تاتاروشانو، المنضم من أولمبيك ليون، في المباراة في اللحظات الأخيرة، بعدما أصيب جانلويجي دوناروما بفيروس كورونا.

وصنع لياو الهدف الثاني لميلان بعد الاستراحة بدقيقتين، بعد أن انطلق من الجانب الأيسر ومرر كرة أرضية قابلها ساليمايكيرس بتسديدة قوية في شباك الحارس ميرانتي.

وتعادل روما للمرة الثانية وسط جدل كبير في الدقيقة 71.

واشترك إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان وبيدرو لاعب روما في محاولة اللحاق بالكرة داخل المنطقة، وسقط اللاعبان لكن الحكم احتسب ركلة جزاء لروما وسط غضب لاعبي ميلان، ثم نفذ فيرتو الركلة بنجاح.

وحصل ميلان على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة بين جانلوكا مانشيني وهاكان شالهان أوغلو، ونفذها إبراهيموفيتش بثقة وسط اعتراض لاعبي روما.

وتعادل "الذئاب" في الدقيقة 84 من ركلة ركنية أخرى، حيث أخفق إبراهيموفيتش في تشتيت الكرة على القائم القريب لتصل إلى كومبولا الذي سجل من مدى قريب.