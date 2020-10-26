وقال الاتحاد السكندري في بيان رسمي "وقع عاشور 34 عاما عقداً يمتد لموسمين"، مضيفا أن رئيسه محمد مصيلحي أتم المفاوضات مع عاشور الذي وافق بدون تردد على انضمامه للفريق.

وذكر النادي أن رئيسه أنهى المفاوضات مع حسام عاشور "الذي وافق فوراً ودون أي تردد على توقيع عقود إنضمامه للقلعة الخضراء مؤكداً أن الانضمام لنادى الاتحاد السكندري شرف كبير".

ونقلت فرانس برس عن عاشور قوله إنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه "من أجل تقديم موسم قوى يليق باسم وتاريخ بزعيم الثغر وجماهيره العظيمة".

فيما أشاد المدرب حسام حسن بالإمكانات الفنية و الخبرات الكبيرة لعاشور، مؤكدا انه سيكون إضافة حقيقية لخط وسط نادي الاتحاد.

وأضاف عاشور "كانت احدى الأمنيات أن أتدرب تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وتحدثنا حول مواجهة التحديات من أجل إعادة الاتحاد لمكانه الطبيعي".

أردف "سوف أشارك مع الاتحاد في مباراته المقبلة في نصف نهائي كأس مصر أمام الأهلي، في حال تخطى الأخير أبو قير للأسمدة في ربع النهائي، وسوف أبذل قصارى جهدي وهذا ما تربيت عليه في القلعة الحمراء ".

يذكر أن عاشور رحل من الأهلي بعد الاستغناء عنه في أعقاب خروجه من الحسابات الفنية للمدرب السابق السويسري رينيه فايلر، ثم دخوله في أزمة مع إدارة النادي بسبب موعد مباراة اعتزاله،