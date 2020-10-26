وسجل البوركينابي يوسوفو دايو هدف المباراة الوحيد بعد ارتباك دفاعي في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وأنهى نهضة بركان المباراة العنيفة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بكر الهلالي بعد خطأ عنيف واللجوء إلى حكم الفيديو المساعد قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وعوض نهضة بركان خسارته نهائي نسخة العام الماضي أمام الزمالك المصري بركلات الترجيح (3-5) بعد تبادلهما الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة (1-صفر)، وتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وهو اللقب الثاني للفريق المغربي منذ تأسيسه عام 1970 بعد لقب كأس المغرب العام قبل الماضي.