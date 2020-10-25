وتقدم هاميلتون على زميله في مرسيدس، الفنلندي فالتيري بوتاس وعلى الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول).

وهو الفوز الثامن لهاميلتون هذا الموسم بعد ستيريا في النمسا والمجر وبريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وتوسكانا الإيطالية وايفل الالمانية.

كما عزز هاميلتون، بطل العالم ست مرات، حظوظه في اللقب الرابع على التوالي والسابع في مسيرته الاحترافية، وبالتالي معادلة رقم قياسي آخر لشوماخر في عدد الألقاب العالمية.