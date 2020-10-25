وتقدم شيفيلد، الذي كان يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم، بهدف بعد 13 دقيقة عندما نفذ ساندر بيرغ ركلة جزاء.

لكن روبرتو فيرمينو أدرك التعادل لأصحاب الأرض بعد متابعة كرة مرتدة في الدقيقة 41 وأضاف غوتا هدفا بضربة رأس في الدقيقة 64 وبعد لحظات من إلغاء حكم الفيديو المساعد هدف لمحمد صلاح بسبب التسلل.

ولم يقدم ليفربول العرض المنتظر لكنه بات يملك 13 نقطة ويتقاسم القمة مع إيفرتون الذي يواجه ساوثامبتون يوم الأحد.

وكان شيفيلد ندا قويا لليفربول وكاد البديل أوليفر بيرك أن يدرك التعادل في الوقت بدل الضائع لكنه سدد خارج المرمى.

وبقي شيفيلد بالمركز قبل الأخير وله نقطة واحدة من ست مباريات.