وفشل سيتي في هز شباك صاحب الأرض في الشوط الأول رغم سيطرته على الكرة، بينما نجح وست هام وعن جدارة واستحقاق في إحراز هدف السبق عن طريق ميخائيل أنطونيو في الدقيقة 18.

لكن فودن (20 عاما) شارك مع بداية الشوط الثاني ليتحسن كثيرا أداء فريقه قبل أن يحرز هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 51 من تسديدة قوية بالقرب من القائم.

وسيطر مانشستر سيتي بعد ذلك على اللعب، لكنه لم يتمكن من تحقيق الفوز رغم حصول رحيم سترلينغ ورياض محرز على فرص لهز شباك الخصوم.

وارتفع رصيد وست هام وسيتي إلى 8 نقاط لكل منهما وهما يحتلان المركزين 10 و11 على الترتيب رغم أن سيتي لعب مباراة أقل.