وبعد شوط أول ممتع خلا من الأهداف، اقترب جاك غريليش من افتتاح التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 52، لكن تسديدته أنقذها حارس ليدز.

ووجد أستون فيلا نفسه متأخرا بعدها بثلاث دقائق بعد أن تابع بامفورد كرة مرتدة في الشباك.

وضاعف بامفورد الغلة بتسديدة رائعة من على حدود المنطقة في الدقيقة 67، ثم أكمل مهاجم ليدز ثلاثيته بتسديدة أروع في الدقيقة 74 مسجلا أول ثلاثية له في الدوري الممتاز.

وبهذا الانتصار تقدم ليدز للمركز الثالث بـ10 نقاط من 6 مباريات، متأخرا بنقطتين عن أستون فيلا الذي لعب 5 مباريات، بينما يلعب إيفرتون المتصدر برصيد 13 نقطة مع مضيفه ساوثامبتون، الأحد.