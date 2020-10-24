وأكد الأهلي تفوقه على الوداد بالفوز الثاني خلال أقل من أسبوع، بعد أن هزمه ذهابا بهدفين نظيفين في الدار البيضاء، ليصعد إلى النهائي بنتيجة 5-1 في مجموع اللقاءين.

وعلى ستاد القاهرة أثبت الفريق الأحمر تألقه مبكرا عبر هدف مروان محسن من انفراد تام بحارس مرمى الضيوف أحمد التغناوتي، الذي اعتقد أن مهاجم الأهلي كان متسللا بعدما رفع الحكم المساعد الراية.

لكن العودة إلى تقنية حكم الفيديو (فار) أثبتت صحة موقف محسن، ليحتسب الحكم الهدف الأول لأصحاب الملعب في الدقيقة الخامسة.

ثم جاء الدور على حسين الشحات في الدقيقة 26 ليسجل أفضل أهداف اللقاء، بعد أن راوغ يحيى عطية الله مرتين ثم سدد بيسراه على يمين حارس الوداد.

وفي الدقيقة 59 ارتقى ياسر إبراهيم قلب دفاع الأهلي لعرضية الشحات، وسجل برأسه الهدف الثالث للأهلي.

وقبل النهاية بـ8 دقائق، استغل زهير المرتجي تراخيا دفاعيا في صفوف أصحاب الملعب، وسجل الهدف الوحيد للضيوف بتسديدة رائعة سكنت شباك علي لطفي حارس الأهلي البديل.

ويلتقي الأهلي في نهائي المسابقة مع مواطنه الزمالك أو الرجاء البيضاوي المغربي، طرفي نصف النهائي الثاني اللذين يلتقيان إيابا الأسبوع المقبل بعد أن تفوق الفريق المصري ذهابا في الدار البيضاء بهدف نظيف.