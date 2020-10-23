ويتطلع الأهلي إلى حسم بطاقة التأهل لنهائي أبطال أفريقيا للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، والمضي نحو استعادة لقبه المفضل من أجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال.

فيما يسعى الوداد إلى مفاجأة الأهلي وتعويض خسارة مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، وبالتالي الوصول إلى النهائي.

آخر التطورات قبل ساعات من صافرة البداية:

- قال موقع "الأهلي" الرسمي إن اللاعبين والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لا يعيرون أي اهتمام لنتيجة مباراة الذهاب، حيث سيدخلون لقاء اليوم "تحت شعار لا بديل عن الفوز".

وبدا هذا الشعار واضحا في تدريبات الفريق استعدادا للمباراة، بعد غلق صفحة مواجهة الذهاب تماما، ودخول الفريق في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة، وفرض السرية التامة على التدريبات.

- شدد المدير الفني للوداد، الأرجنتيني ميغيل أنخيل غاموندي، على أن "مهمة العودة في النتيجة صعبة".

وذكر غاموندي في تصريح للموقع الرسمي لـ"الكاف": "إنها مهمة صعبة من أجل العودة، لكنني أؤمن دوما بفريقي".

- عقد الخميس الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة، وذلك بحضور ممثلي الفريقين وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتقرر خلال الاجتماع أن يخوض الأهلي المباراة بزيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي فريق الوداد القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأزرق.

- سيدير اللقاء الحكم الجنوب أفريقي فيكتور غوميز، بعدما جرى تعيين الزامبي جاني سيكازوي لإدارة مباراة الذهاب.

- خضع لاعبو الفريقين لفحوص كورونا، وجاءت نتائجها كلها سلبية.