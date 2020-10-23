وحسبما أوضحت وكالة أنباء "تانجوب" الصربية، فإن يوفيتش (22 عاما) لم يمتثل للتعليمات عندما عاد إلى بلاده في مارس الماضي، بينما كان كل زملائه بمنازلهم في مدريد.

وقال مكتب المدعي العام في صربيا إن يوفيتش "خالف قواعد العزل لدى وصوله إلى بلاده"، فيما يبقى القرار النهائي لعقوبة اللاعب بيد القضاء.

ومن المحتمل أن يسجن المهاجم الدولي لمدة تصل إلى 6 أشهر، كما أن يوفيتش سيتعين عليه دفع غرامة تصل إلى 30 ألف يورو.

ومن المقرر أن ينطق القاضي بالحكم المنتظر، الجمعة، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

ومنذ انتقاله إلى الفريق الملكي عام 2019 قادما من أينتراخت فرانكفورت الألماني، فشل يوفيتش في لفت الأنظار ولازم مقعد البدلاء في معظم المباريات.