وجاء قرار الكاف بعدما رفضت وزارة الصحة المغربية سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة لخوض مواجهة الإياب، لتواجد إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق المغربي.

وكانت لجنة الطوارئ في الاتحاد الأفريقي عقدت اجتماعا لمناقشة الالتماس الذي تقدمت به إدارة نادي الرجاء لتأجيل المباراة التي كانت مقررة السبت بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيرس كورونا.

وكانت وزارة الصحة المغربية أرسلت مساء الثلاثاء خطابا إلى إدارة الرجاء تخطره فيه بضرورة الدخول في فترة حجر صحي لأسبوع كامل، فيما منعته السلطات المحلية في بيان آخر من السفر إلى مصر، بانتظار نتائج الفحوصات التي سيخضع لها في 27 أكتوبر الجاري.

وكان الزمالك فاز 1-صفر ذهابا الأحد الماضي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وثبت الاتحاد الأفريقي موعد مباراة نصف النهائي الأولى بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي والمقررة الجمعة بملعب القاهرة الدولي.

وكان الأهلي فاز 2-صفر ذهابا السبت.

وتقام المباراة النهائية في السادس من نوفمبر المقبل في مصر.