ووضع نيكولاس تاليافيكو ظهير أياكس الكرة في شباك فريقه في الدقيقة 35 ليمنح بطل إنجلترا بداية مظفرة في المجموعة الرابعة. وبدا ليفربول الفريق الأقوى في الملعب رغم أن أياكس صنع العديد من الفرص الجيدة باستاد يوهان كرويف.

وسدد دافي كلاسن كرة قوية في القائم وأبعد أدريان حارس ليفربول محاولة كوينسي بروميس من مدى قريب بعد أن صنع أياكس عدة فرص ممتازة.

لكن ليفربول، الذي أحرز لقبه السادس في كأس أوروبا عام 2019، أثبت أنه يستحق الانتصار، واستحوذ على الكرة لفترات طويلة وشن هجمات مرتدة سريعة كما حافظ على نظافة شباكه رغم غياب مدافعه البارز فيرجيل فان دايك الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة يوم السبت.