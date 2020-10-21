ومنح لاعب الوسط البرازيلي تيتي التقدم لشاختار في الدقيقة 29 من تسديدة منخفضة تجاوزت الحارس تيبو كورتوا، بعدما مرّ زميله فيكتور كورنينكو من مدافعي ريال مدريد.

وضاعف الضيوف النتيجة بعدها بأربع دقائق عندما وضع رفائيل فاران مدافع ريال مدريد هدفا بالخطأ في مرماه، حينما كان يحاول إبعاد الكرة بعد تصدي كورتوا لتسديدة.

وجعل المهاجم الإسرائيلي مانور سولومون النتيجة 3-صفر لـشاختار، بتسديدة قوية قبل نهاية الشوط الأول، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقلّص لوكا مودريتش الفارق لفريق المدرب زين الدين زيدان بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة في بداية الشوط الثاني، قبل أن يقلص البديل فينيسيوس جونيور الفارق إلى هدف واحد.

وأدرك فيدريكو بالبيردي التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر تسديدة بدلت اتجاهها بقوة، لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بداعي تسلل فينيسيوس الذي حجب الرؤية أمام الحارس أناتولي تروبين، ليحتفل الضيوف بواحد من أكثر انتصاراتهم التي لا تنسى في البطولة الأوروبية.