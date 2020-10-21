وهز راشفورد الشباك قبل ثلاث دقائق من النهاية بعد 18 شهرا من تسجيل هدف الحسم في الفوز 3-1 على مضيفه سان جيرمان ليصعد يونايتد لدور الثمانية رغم الخسارة على أرضه 2-صفر ذهابا.

تقدم فريق المدرب أولي جونار سولشار من ركلة جزاء نفذها برونو فرنانديز مرتين في الشوط الأول قبل أن يسجل أنطوني مارسيال بالخطأ في مرماه بعد الاستراحة ليمنح سان جيرمان التعادل.

لكن راشفورد حسم الفوز لفريقه بتسديدة منخفضة.

وهذه أول هزيمة يتجرعها سان جيرمان في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في ملعب بارك دي برنس في 16 عاما والأولى في 25 مباراة.

وبدا فريق المدرب توماس توخيل بعيدا عن مستوى التشكيلة التي بلغت نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي وافتقد القوة أمام مدرجات ملعب بارك دي برنس الخاوية.

وبدأ بول بوجبا المباراة على مقعد بدلاء يونايتد بينما لم يلعب ماركينيوس أساسيا مع سان جيرمان حيث لم يتعاف في الوقت المناسب من إصابة في أعلى الفخذ تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب البرازيل.

وشارك بدلا منه عبدو ديالو الذي عرقل أنطوني مارسيال في المنطقة ليحصل الفريق الزائر على ركلة جزاء سجلها فرنانديز في المحاولة الثانية.

وأنقذ كيلور نافاس الركلة الأولى لكن الحكم أمر باعادتها بسبب تقدم الحارس.

وكانت هذه بداية سيئة من سان جيرمان الذي لاحت له فرصتان عبر أنخيل دي ماريا وليفين كورزاوا لكنه افتقد الشراسة.

وكاد فرنانديز أن يضاعف الغلة قبل ست دقائق من الاستراحة بتسديدة بالقدم اليمنى تصدى لها نافاس.

وتوغل كيليان مبابي بين دفاع يونايتد قبل أن يسدد لكن الحارس ديفيد دي خيا أنقذها بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني.

وبعدها بسبع دقائق سجل مارسيال بالخطأ في مرماه بعد ركلة ركنية من نيمار ليمنح سان جيرمان التعادل.

وبدأ صاحب الضيافة الذي افتقد أيضا المصاب ماورو إيكاردي وماركو فيراتي في العثور على مساحات في دفاع فريق المدرب أولي جونار سولشار لكنه لم يستفد منها.

وضغط الفريق الزائر بقوة في الدقائق الأخيرة ليحقق فوزا مستحقا بعد أن خدع راشفورد الحارس نافاس بتسديدة منخفضة.

ويستضيف يونايتد في المباراة المقبلة رازن بال شبورت لايبزيج الذي فاز على إسطنبول باشاك شهر 2-صفر بينما يحل سان جيرمان ضيفا على الفريق التركي.