وقال زيدان إنه لن يدخل تغييرات كبيرة على تشكيلة الريال، وذلك تحسبا لمباراة القمة أمام غريمه برشلونة في "الليغا" الإسباني مطلع الأسبوع المقبل.

ووصل شاختار إلى إسبانيا بدون العديد من لاعبي الفريق الأول الذين لم يتعافوا بالكامل بعد عزلهم ذاتيا عقب إصابتهم بفيروس كورونا.

لكن زيدان قال إن لاعبيه يرغبون في بدء مشوار دوري الأبطال بقوة بحثا عن اللقب 14 في أرفع مسابقة للأندية في "القارة العجوز".

وأشار "زيزو" في مؤتمر صحفي عشية المباراة أمام الفريق الأوكراني إلى "المباريات الأخرى ستأتي تباعا لكن المواجهة الوحيدة التي نركز عليها الآن هي شاختار ".

وأضاف المدرب الفرنسي الفائز مع الريال بثلاثة ألقاب أوروبية "أعلم أن العديد من لاعبي شاختار لا يستطيعون المشاركة، لكنه لا يزال فريقا خطيرا ويملك تشكيلة قوية"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع: "نرغب في بداية قوية لدوري الأبطال، ونعرف جيدا ما الذي نريد تحقيقه لكن هناك الكثير من الفرق الأخرى التي ترغب أيضا في الفوز بالبطولة".

وغاب ريال مدريد تماما عن مستواه في هزيمة مفاجئة 1- صفر في الدوري الإسباني أمام قادش الصاعد حديثا، وسدد مرتين فقط على المرمى رغم استحواذه على الكرة.

وتعليقا على هذا اللقاء، قال زيدان إن لاعبيه يستحقون اللوم، لكن أمامهم فرصة سريعة للتعويض، مضيفا: "لدينا فرصة للتعويض وطي هذه الصفحة وأتمنى أن نشاهد فريقا مختلفا لريال مدريد".