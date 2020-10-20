وتوّج النادي البافاري بلقب دوري الأبطال بعد تأخير نهاية البطولة إلى أغسطس بسبب جائحة كوفيد-19، وكذلك الثنائية المحلية في ألمانيا والسوبر المحلي والأوروبي.

وقال فليك في مؤتمر صحفي الثلاثاء قبل أول مباراة في دور المجموعات: "نريد أن نكون ناجحين بقدر الإمكان.‭ ‬لكن تحقيق ما فعلناه مؤخرا سيكون صعبا للغاية خاصة في دوري الأبطال لأنه يوجد الكثير من المنافسين الجيدين للغاية. الأمر يتعلق بالتعامل مع كل مباراة على حدة. هذا خدمنا جيدا للتركيز في الطريق الذي أمامنا".

وغادر العديد من اللاعبين النادي الألماني وبينهم تياغو ألكانتارا وإيفان بريشيتش وفيليب كوتينيو، ومع ذلك فقد تعاقد بايرن مع ليروي ساني ومارك روكا ودوجلاس كوستا بين لاعبين آخرين هذا الموسم.

وأضاف فليك: "هذا فريق مختلف عن الموسم الماضي وكل فريق لديه بعض نقاط القوة والضعف. حتى الآن أشعر بالرضا تماما. أمضينا أسبوعا واحدا فقط من التدريبات في وجود كافة اللاعبين".

وتابع قائلا: "تضم التشكيلة المزيد من العمق الآن. ما سيكون مهما للغاية هو عدم التعرض لأي إصابات. رأينا ذلك في ليفربول الآن بإصابة فيرغيل فان دايك"، حسبما نقلت "رويترز".

وسيغيب مدافع ليفربول المؤثر عن الملاعب لعدة شهور وسيخضع لجراحة لعلاج إصابة في أربطة الركبة تعرض لها خلال التعادل في قمة مرسيسايد أمام إيفرتون.

وباستثناء ساني الذي سيغيب لمدة أسبوعين، ستتاح أمام فليك التشكيلة بالكامل للاختيار بينها بما في ذلك لاعب الوسط يوشوا كيميش الذي غاب عن الفوز 4-1 على ملعب أرمينيا بيليفيلد يوم السبت الماضي بسبب ولادة طفله الثاني لكنه عاد للتدريبات الثلاثاء.

وعن اللقاء المرتقب مع أتلتيكو مدريد، قال فليك: "ستكون مباراة متكافئة لأن لاعبي أتليتيكو ينفذون في الملعب ما يطلبه مدربهم دييغو سيميوني وهذا هو الشغف. أتطلع للمباراة ولمواجهة المدرب الذي يقوم بعمل متميز هناك على مدار السنوات التسع الماضية".