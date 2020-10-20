ودخل مارتيني المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية في مركز تدريب مونبلييه الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت "رويترز".

وقضى حارس المرمى الراحل معظم مسيرته في أوكسير ومونبلييه، وخاض أيضا 31 مباراة دولية مع منتخب فرنسا.

وبعد مسيرة لا تنسى استمرت في الملاعب 18 عاما، أصبح مارتيني مدربا لحراس مرمى منتخب فرنسا الفائز ببطولة أوروبا 2000 ووصيف بطل كأس العالم 2006.

وقال النادي في بيان "اليوم، تنعي كرة القدم الفرنسي أحد أعظم حراس المرمى في تاريخها وواحد من أكثر الحراس انتماء لمونبلييه داخل وخارج الملعب. رحل وترك سيرة الطيبة، كان جاهزا دائما للمساعدة. أرقد بسلام برونو، نحن نفتقدك بالفعل".