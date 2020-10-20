وأكد أولي جونار سولشار مدرب يونايتد غياب كافاني وكذلك القائد هاري مغواير وميسون غرينوود وإيريك بيلي وجيسي لينغارد عن التشكيلة المسافرة إلى العاصمة الفرنسية لخوض المباراة الأولى في دور المجموعات الثلاثاء.

وقال سولشار إن كافاني لا يزال يحتاج إلى مزيد من الوقت لزيادة معدلات اللياقة البدنية بينما يعاني مغواير من إصابة طفيفة.

وأضاف في مؤتمر صحفي "نأمل في عدم غياب اللاعبين لفترة طويلة. ويحتاج إدينسون لمزيد من الوقت للتدريب قبل احتمال الدفع به أمام تشيلسي."

وتابع بالقول: "أتمنى أن يلحق هاري وإيريك وميسون أيضا بالمباراة لكني لست واثقا من ذلك".