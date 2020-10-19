وسيخضع فان دايك لعملية جراحية لإصلاح الإصابة، التي تعرض لها خلال تعادل فريقه 2-2 مع جاره إيفرتون السبت الماضي.

وقال كاراجر لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "السؤال الكبير الذي يطرح نفسه الآن هو هل يمكن لليفربول الفوز بلقب الدوري الممتاز بدون فان دايك. أعتقد أن غياب اللاعب يفتح باب الصراع على اللقب على مصراعيه.

وتابع: "مع بداية الموسم الحالي كنت أشعر أن ليفربول لا يزال الفريق الأقوى لكن مع غياب فان دايك الذي قد يمتد حتى نهاية الموسم فإن مهمة ليفربول ستصبح أكثر صعوبة".

وأضاف كاراجر "على ليفربول دخول سوق الانتقالات في يناير والسبب ليس فقط إصابة فان دايك. فالفريق يعاني ضعفا في هذه المنطقة على أي حال بعد أن فقد ديان لوفرين في بداية الموسم. واللاعبون الأخرون في هذه المراكز عرضة للإصابة".