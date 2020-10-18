وأصيب اللاعب الهولندي في مستهل مباراة الدربي ضد إيفرتون (2-2)، خلال المرحلة الخامسة من "بريميرليغ"، لكن الفريق لم يحدد الفترة الزمنية التي سيغيبها عن الملاعب.

ووقعت الإصابة بعد دقاق معدودة من انطلاق المباراة إثر احتكاك بحارس إيفرتون جوردن بيكفورد، وخرج فان دايك من الملعب ثم أرسل بعد اللقاء إلى المستشفى لإجراء الفحوص اللازمة وزار طبيبا متخصصا، صباحا، للوقوف على مدى خطورة الإصابة.

وبحسب بيان الفريق، فقد تبين أن الإصابة خطيرة "بإمكان ليفربول التأكيد أن فيرجيل فان دايك سيخضع لعملية جراحية في ركبته نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال تعادل الأحد في ملعب إيفرتون 2-2".

وأضاف "تعرض قلب الدفاع لضرر في الأربطة بعد الحادثة مع حارس الـ"بلوز| جوردن بيكفورد بعد 6 دقائق على بداية اللقاء في غوديسون بارك. اضطر فان دايك إلى الخروج من المباراة وتبين في تقييم الإصابة أن هناك حاجة لعملية جراحية".

وأوضح الفريق أنه "لم يتم في هذه المرحلة وضع جدول زمني محدد لعودته الى اللعب"، مضيفا "بعد العملية، سيبدأ فان دايك برنامج إعادة تأهيل مع الفريق الطبي في النادي من أجل السماح له باستعادة كامل لياقته بأقرب وقت ممكن".

وعادة ما يحتاج اللاعب لأشهر عدة من أجل التعافي من عملية جراحية مماثلة، حتى أن بعض وسائل الإعلام البريطانية توقعت أن يغيب ابن الـ29 عاما عن الموسم بأكمله أوحتى الأسابيع الأخيرة منه على الأقل.

وتشكل هذه الإصابة ضربة قاسية للفريق ومدربه الألماني يورغن كلوب، سواء على صعيد حملة الدفاع عن لقب الدوري المحلي الذي أحرزه "الحمر" للمرة الأولى منذ 1990، أو على صعيد دوري أبطال أوروبا الذي يبدأ مشواره فيها الأربعاء ضد أياكس الهولندي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أتالانتا الإيطالي وميدتييلاند الدنماركي.